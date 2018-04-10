Piyasa değeri 2 milyon TL olan 7 kilogram eroin ele geçirildi Haberi

-polis ekiplerinin araç zulasından eroinleri çıkarma anları



( ÇANAKKALE )- Uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı ÇANAKKALE



- Çanakkale'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 7 kilogram eroin ele geçirilirken, 2 şahıs tutuklandı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek uyuşturucu madde alacağı ve bunları Yunanistan'a götürecekleri istihbaratıyla şüphelileri takibe aldı. Ekiplerin sıkı teknik takip sonucu A.E. ve S.E. Çanakkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların yabancı plakalı araçlarında yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 13 paket içinde toplam 7 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

