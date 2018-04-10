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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Piyasa değeri 2 milyon TL olan 7 kilogram eroin ele geçirildi

Piyasa değeri 2 milyon TL olan 7 kilogram eroin ele geçirildi

araçtan ve il emniyet müdürlüğünden detay görüntüler

Uyuşturucu Madde Gizli Bölme İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinin araç zulasından eroinleri çıkarma anları

( ÇANAKKALE )- Uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı ÇANAKKALE

- Çanakkale'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 7 kilogram eroin ele geçirilirken, 2 şahıs tutuklandı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek uyuşturucu madde alacağı ve bunları Yunanistan'a götürecekleri istihbaratıyla şüphelileri takibe aldı. Ekiplerin sıkı teknik takip sonucu A.E. ve S.E. Çanakkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların yabancı plakalı araçlarında yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 13 paket içinde toplam 7 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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