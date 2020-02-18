Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyondan görüntü

Uyuşturucu Madde Yakıt Deposu Dedektör Köpek Kaçakçılık Uyuşturucu Kaçakçılığı 

-ele geçirilenlerin fotoğrafları

( EDİRNE ) EDİRNE

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule’de peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda farklı cinslerde 232 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında da kullanılan 10 kilogram ağrı kesici ilaç ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Hamzabeyli Gümrük sahasında gerçekleştirilen ilk operasyonda durdurulan şüpheli bir tır X-ray taramasının ardından dedektör köpeklerin de katılımıyla arandı. Aranan aracın yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 35 kilogram kokain ile uyuşturucu yapımında da kullanılan toz halde 10 kilogram ağrı kesici ilaç ele geçirildi. Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise şüpheli görülerek aranan tırın sürücü kabinindeki iki valizin uyuşturucu baronları tarafından kaçakçılık amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine açılarak aranan valizlerin içerisinde, toplam 37,4 kilogram esrar ve metamfetamin cinsi uyuşturucu madde yakalandı. Düzenlenen bir diğer operasyon ise uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye’deki kolluk birimlerinin sağladığı iş birliğine başarılı bir örnek teşkil etti. Gümrük Muhafaza ve Polis ekiplerinin Kapıkule ve İstanbul’da gerçekleştirdikleri müşterek operasyon sonucunda, Kapıkulede 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ile İstanbul’da 160 kilogram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirlendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
DEAŞın Savaş Suçlusu İnfazcısı Bursada YakalandıDEAŞın Savaş Suçlusu İnfazcısı Bursada Yakalandı
İstanbulda 7 Katlı Bir Bina Çöktü!İstanbulda 7 Katlı Bir Bina Çöktü!
İş Arkadaşlarını Döverek Öldürdüler, Öldürme Sebepleri Şoke Ettiİş Arkadaşlarını Döverek Öldürdüler, Öldürme Sebepleri Şoke Etti
Turizm Çalışanı Otomobilinde Ölü BulunduTurizm Çalışanı Otomobilinde Ölü Bulundu
Gümüşhanede Çığ Faciası!Gümüşhanede Çığ Faciası!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı