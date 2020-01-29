Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Piyanonun yıldızları Bursa'da

Piyanonun yıldızları Bursa'da

PİYANO ÇALAN ÖĞRENCİLER

Piyanist Festival Klasik Müzik Öğrenciler 

-ÖĞRENCİLERE DERS VEREN HOCALAR
-DİNLEYEN VATANDAŞLAR
-BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRÜ YUSUF SEVİNÇ, PİYANO HOCALARI VE ÖĞRENCİLERLE RÖP.

( BURSA )- Yıldızlar Bursa'da ücretsiz piyonu konseri veriyor BURSA

- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Piyano Festivali başladı.
Piyanonun yıldızlarını ağırlayacak festival 1 Şubatta sona erecek. Festivalde resital ve gala konserleri halka ücretsiz olarak sunulacak. Festival programı çerçevesinde dünyaca ünlü piyanistler tarafından genç piyanistlere mastır klas eğitimi verilecek. Festival kapsamında bütün konserler Tayyare Kültür Merkezinde sahnelenecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, "Düzenlediğimiz organizasyonla klasik müzik hayatında önemli yeri olan piyanoyu Bursalı hemşehrilerimize sevdirmek ve tanıtmak istedik. Kültür ve sanat şehri olan Bursa'mızda böyle bir rüzgarı estirmek adına bu organizasyonu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Burada 6 farklı ülke ve 25 farklı şehirden 250 piyanistin katılacağı dünyaca ünlü piyano sanatçılarının da iştirak edeceği programda genç piyanistlere eğitim vereceğiz. Bu konserler 1 Şubat tarihine kadar Bursalı vatandaşlara ücretsiz olacak" dedi.
Piyano sanatçıları ve öğrencileri ise Bursa'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı