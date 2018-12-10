Piyanist Gökhan Aybulus konser verdi - TEKİRDAĞ

- Konserden genel detay görüntüTEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri" kapsamında piyanist Gökhan Aybulus sahne aldı.Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Salonu'ndaki etkinliğin dördüncü gününde, piyanist Gökhan Aybulus müzikseverlerle buluştu.Aybulus, Beethoven, Chopin, Liszt ve Rachmaninov'un eserlerini icra etti.Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ünlü piyanist Gülsin Onay, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler izledi.Yaklaşık iki saat süren konserde Aybulus'un performansı, izleyiciden alkış aldı.Konser sonunda Eşkinat, piyanist Gökhan Aybulus'a çiçek verdi."Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri", yarın Rus piyanist Sofja Gülbadamova'nın konseri ile sona erecek.