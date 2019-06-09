Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta son yolculuğuna uğurlandı

-CENAZENİN TAŞINMASI DETAY

-DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ’IN TAZİYE VERMESİ DETAY

-İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI GELİŞ VE TAZİYE DETAY

-DETAYLAR



( SAKARYA )- Cenazeye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de katıldı- Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı SAKARYA



- Hakkari'deki üs bölgesine yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, dualarla son yolculuğa uğurlandı. Gerçekleşen cenaze namazına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de katıldı.

Geçilen ay Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, Hakkari'deki üs bölgesinde Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan saldırısı sonrası ağır yaralanmış, GATA'da tedavi altına alınmıştı. Hayta, yoğun bakım ünitesinde bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehidin Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki baba evine Türk Bayrakları asıldı. Şehit Hayta için Serdivan ilçesinde bulunan Sapak Caminde bir cenaze namazı düzenlendi.

Cenaze namazına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda sevenleri katıldı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında şehit Hayta Serdivan Şehitliğine defnedildi.

