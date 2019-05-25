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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pitbull'un yaraladığı kedi yaşam mücadelesi veriyor - AYDIN

Pitbull'un yaraladığı kedi yaşam mücadelesi veriyor - AYDIN

- Pitbull'un yaraladığı kedi yaşam mücadelesi veriyor - Saldırıdan görüntü - Kedinin tedavi edilmesinden görüntü - Şenay Tekinbaş'ın konuşması - Veteriner Hekimin konuşmasıPitbull'un yaraladığı kedi yaşam mücadelesi veriyorAYDIN (AA) - Aydın 'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarılan kedi yaşam savaşı veriyorAlınan bilgiye göre, dün gece Adnan Menderes Bulvarı'nda sahibi tarafından gezdirilen Pitbull cinsi köpek, 1 yaşındaki "Kömür" adı verilen sokak kedisini ısırdı.Kediyi uzun süre bırakmayan köpeğe sahibi ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti.İhbar üzerine bölgeye giden Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, hareketsiz durumdaki kediyi veteriner kliniğine götürdü.Burada tedavi altına alınan kedinin çenesinde, göğüs kafesinde ve vücudunun bazı yerlerinde kırık olduğu tespit edildi.Gazetecilere açıklama yapan Tekinbaş, "Birçok yerinde kırıklar var, adeta yaşam mücadelesi veriyor. Her yerinde diş izleri var. Gereken tüm müdahaleler yapıldı, röntgenleri de çekildi. En büyük mutluluğumuz onun şu anda hayatta olmasıdır. İnşallah onun hayatta kalmasını sağlayacağız." dedi.
Veteriner Hekim Çağrı Çağla ise kedinin parçalanmasını, olaya müdahale eden vatandaşların önlediğini ifade etti.

Yaşam Mücadelesi Röntgen Köpek Sokak Kedisi Saldırı 

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