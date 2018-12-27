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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Pitbull için 6 bin liralık cezaya razılar

Pitbull için 6 bin liralık cezaya razılar

etkinlikten detay

Köpek Dayatma Pitbull Hayvan 

-pitbull ve diğer köpeklerden detay
-köpek sahipleri ve hobicilerle röp

( AYDIN )-Pitbull sahibi hobiciler: "Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır" AYDIN -İzmir’de bir araya gelen pitbull sahibi hobiciler, pitbullarının ailelerinin bir üyesi olduğunu ve kendilerinin asla bu köpekleri vahşi yetiştirenlerle karıştırılmamasını istedi. Bir grup köpek sahibi, pitbull sahiplerine verilen 6 bin 300 TL’lik cezaya bile razı olduklarını ama köpeklerinden asla ayrılmayacaklarını ifade etti.
Düzenlenen dayanışma etkinliğinde Ege’nin dört bir yanından gelerek fuar alanında buluşan pitbull besleyenler adına konuşan Yunus Emre Pala, ilk kez buluştuklarını ifade etti.
Pala, toplumda doğru bilinen bazı yanlışlar olduğu belirterek, “Pitbullar da bizim canımız. Özellikle belirtmemiz gereken şöyle bir durum var; hayvanı kötü beslersen karakteri de o şekilde olur. Biz hayvanları kötü şekilde besleyenleri kınıyoruz. Ben de Pitbull Türkiye Krallığı üyesi olarak buradayım. Biz onların kötü olmadıklarını göstermeye geldik. Tabii ki kötü yetiştirenleri biz de kınıyoruz, desteklemiyoruz. Kötü köpek veya kötü hayvan yoktur, kötü sahip vardır. Olay insanda bitiyor tamamen. Sen dostun gibi görmen gereken hayvanına iyi bir şekilde eğitim verirsen, canavarlaştırmazsan bence bir problem yok. Yeni yasaya göre 6 bin 300 TL gibi bir ceza çıktı. Bu ceza eskiden beri vardı. Fakat Orman Bakanlığı şikayet edilmediği takdirde bunu uygulamıyordu. Şimdi 'Gördüğünüz an ihbar edin, gelelim alalım, 6 bin 300 TL cezamızı yazalım, köpeği alıp gidelim' diyor. Bu karar çok kötü bir karar. Tamam, kötü köpekler hakkında uygulanabilir. Kesinlikle caydırılması lazım. Biz de istemiyoruz. Benim de çocuğum var. Benim de çocuğuma bir pitbull veya başka ırktan bir köpeğin saldırmasını istemem. Fakat bu ırkla alakalı bir konu değil. Nasıl yetiştirirsen öyle olur. Biz gerçekten evlat olarak gördüğümüz bu hayvanları sevenlere bu şekilde cezalarla dayatma yapılmasını istemiyoruz" dedi.

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