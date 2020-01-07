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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Pistten çıkan uçağın yolcuları Paris’e gitti

Pistten çıkan uçağın yolcuları Paris’e gitti

Aile ile röp.

Asus 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait 737-800 tipi uçağın yolcuları İstanbul Havalimanı’ndan Paris’e gitti. Sabah İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pisten çıkan Pegasus Havayolları'na ait 737-800 tipi uçağın yolcularından Kolombiyalı aile yarınki uçaklarını kaçırmamak için İstanbul Havalimanı’ndan Paris’e gitti. Paris’e gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen Kolombiyalı aile gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. "Bebeğim ve çocuğum çok korktu" Paris aktarmalı Kolombiya’ya gidecek olan Fabian Taylor, “Çok güçlü bir iniş yaptı. O anda çok panik olduk. Ailemle birlikteydik. Kolombiyalıyız. Bebeğim ve çocuğum çok panikledi. Paris üzerinden Kolombiya'ya gideceğiz. Çok korktuk. Uçağın içinde” dedi.
"Uçaklardan korkuyorum" Pegasus uçağının pistten çıkmasının ardından uçaklardan korktuğunu söyleyen Jeferson Zareta, “İstanbul'a gelen uçakta uyuyorduk. Yağmur vardı. Pilot, havalimanına ulaşmak üzere olduğumuzu söyledi.

Pistte indikten sonra rüzgar çok sertti. Uçağı salladı. O anda herkes ne oldu diye birbirine baktı. Sonra baktığımızda rüzgarın sesi vardı. 5 saniye sonra acil durumda olduğumuzda söylediler. Sonra dışarı çıktı, şimdi biraz korkuyor gibi hissediyorum uçaklardan” diye konuştu.

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