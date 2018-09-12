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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Pistten çıkan uçağın iç bölümündeki söküm işlemleri tamamlandı - TRABZON

Pistten çıkan uçağın iç bölümündeki söküm işlemleri tamamlandı - TRABZON

- Söküm işlemi devam eden uçağın görüntüsü - Sökülen parçalardan detaylarPistten çıkan uçağın iç bölümündeki söküm işlemleri tamamlandı - Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkan ve denize metreler kala durabilen Pegasus'a ait yolcu uçağının iç bölümündeki teknik donanım ve diğer malzemelerin sökümü için yürütülen çalışmalar sona erdiTRABZON (AA) - Trabzon Havalimanı'nda ocak ayında pistten çıkan ve denize metreler kala durabilen Pegasus'a ait yolcu uçağının iç bölümündeki teknik donanım ve diğer malzemelerin sökülmesi için yürütülen çalışmalar bitti.Kazanın ardından, büyük çaplı kurtarma operasyonu ile Trabzon Havalimanı apronunun bir bölümüne çekilen ve hizmet dışı kalan "Zeynep" adlı uçakta 23 Temmuz'da başlayan söküm işlemi, 6'sı mühendis 15 kişilik ekip tarafından gerçekleştirildi.
Bu kapsamda uçağının iç bölümündeki teknik donanım ve diğer malzemelerin sökümü tamamlandı.Uçağın kokpit bölümü ile diğer tüm teknik donanımının yanı sıra koltuklar, pencereler, kapılar, tavan ve taban döşemeleri söküldü. Ayrıca düşme sırasında sağ motoru kopan uçağın sol motoru ile burun kısmının söküm işlemi de bitirildi.Sökülen malzemelerin bir kısmı, aynı alana getirilen iki konteynere yüklendi. Bir bölümü alanda, bir bölümü de paketler halinde uçağın içinde bekletilen malzemeler ise iki konteynere daha yüklenecek. Malzemelerin tümü, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından ihraç edilecek.Öte yandan, Trabzon 'daki bazı belediyelerin değişik projelerde kullanmak için uçağın kentte kalması yönünde ilgili kurumlara ilettikleri taleplere ilişkin değerlendirmelerin devam ettiği öğrenildi.Taleplerin uygun görülmesi durumunda teknik donanımı, iç aksamı ile bazı parçaları sökülen uçak kentte kalacak, aksi durumda ise geri kalan bölümünün ne olacağına ilişkin karar alınacak.

Yolcu Uçağı Asus Kurtarma Operasyonu Apron Şili 

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