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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi

Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi

Uçak enkazı

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-Güvenlik güçleri
-Uçaktan detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan yaralananların tamamı çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Havalimanı uçuş seferlerine tekrar açılırken düşen uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Uçak enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan yolcular ve mürettebat gece boyu hastanelere sevk edilirken, ekiplerin uçak enkaz bölgesinde çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor. Uçak enkazının çevresinde şerit çekilerek enkaz ablukaya alındı. Güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinde de enkaz bölgesinde güvenlik nöbeti devam etti. Öte yandan gece boyu çalışmaların devam ettiği bölgede günün ilk ışıklarıyla beraber uçak enkazı görüntülendi. (AZ-CGK-
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