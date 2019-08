Pişkin telefon hırsızları, baba ve 2 oğlunu silahla vurdu

-Olay yerinden görüntü

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde telefon dükkanında hırsızlık yapan şahısı vurunca, pişkin hırsız arkadaşlarını topladı baba ve 2 oğlunu silahla vurdu. Olay esnası an ve an güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde telefoncuda hırsızlık yapan bir kişi dükkan sahibi tarafından fark edilince tekme tokat dövüldü. Pişkin hırsız kaçarak arkadaşlarıyla beraber silah alıp dükkana geri döndü. Hırsız tekrar gören dükkan sahibi Mehmet Şeref Ö. (65) ve oğulları Hakkı Ö. (29), Ramazan Ö.(23) yakalamak isterken hırsızlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Hırsızlar kaçarak uzaklaşırken yaralı olarak yere yığılan baba ve oğulları çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme yapılırken kaçan hırsızların yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı. Olay esnası an ve an güvenlik kameralarına yansıdı.