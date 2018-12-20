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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Pişkin kız tutuklandı

- Pişkin kız tutuklandı

-Kızların hastaneye girişİ

Genç Kız Hastane Genç Kızlar Akalan Kamera 

--Kızların adliyeye çıkartılması

( SİVAS ) Pişkin kız tutuklandı- Sivas’ta gözaltına alınırken “dışarıda kalanlara başarılar diliyorum” şeklinde pişkin açıklamada bulunan genç kızlardan biri tutuklandı SİVAS

- Sivas’ta gözaltına alınırken “dışarıda kalanlara başarılar diliyorum” şeklinde pişkin açıklamada bulunan genç kızlardan biri tutuklandı. Sivas’ta geçtiğimiz gece A.P (18) isimli genç kızı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra Yunus Timleri tarafından yakalanan M.A (18) ve Y.K (18) isimli iki genç kız, polis ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan genç kızlardan Y.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızlar olaydan 5 dakika sonra yakalanıp sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüklerinde, kendilerini görüntüleyen kameralara hitaben “Dışarıda kalanlara başarılar diliyorum.” Şeklinde pişkin bir mesaj göndermişlerdi. (VK-GF-
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