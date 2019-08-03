Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi...Hırsız kamerada

Pişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi...Hırsız kamerada

güvenlik kamerası

Buzdolabı Çiğ Köfte Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 

-adliyeye sevk
-olay yerinden detaylar

( BALIKESİR -ÖZEL)- Güvenlik kameralarını gördü, tek tek yerinden söktü- Dürüm çiğ köfteyi yiye yiye hırsızlık yaptı BALIKESİR

- Balıkesir´de aynı gün iki iş yerini soyan ve girdiği bir iş yerinde çiğ köfte yiyen hırsız tutuklandı. Güvenlik kameralarını gören hırsız iş yerindeki 4 kamerayı da yerinden söktü. Balıkesir´de Kuva-yi Milliye Mahallesi, Cihan Bilgehan Caddesinde bir çiğ köfte dükkanının kapısını zorlayarak kıran hırsız güvenlik kameralarına takıldı. İş yerindeki kasadan para ve bilgisayarı alan şahıs, buzdolabından çıkardığı çiğ köfteyi de dürüm yaparak yedi. Güvenlik kameralarını fark eden E.G. isimli hırsız ardından tek tek kameraları söktü. İş yerinde bulunan kuryeye ait ceketi ve motoru da çalan şüpheli kısa sürede yakalandı. İhbarı alır almaz olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede araştırma yaptı. 19 yaşında olduğu tespit edilen E.G. isimli şüphelinin çiğ köftecinin dükkanı haricinde aynı gün içerisinde başka bir iş yerinde de motosiklet çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
İlginç Buzdolabı Çizimleriİlginç Buzdolabı Çizimleri
Balıkesirde Yolcu Otobüsü Alev AldıBalıkesirde Yolcu Otobüsü Alev Aldı
Anneden Oğluna Son BakışAnneden Oğluna Son Bakış
Genç Kadına Sokak Ortasında Kanlı İnfazGenç Kadına Sokak Ortasında Kanlı İnfaz
Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı