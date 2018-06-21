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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Pisa Kulesinden daha eğik 'Eğri Minare'de plastik restorasyon bitti İzle

- Pisa Kulesinden daha eğik 'Eğri Minare'de plastik restorasyon bitti İzle

-Minareden ve caminden detay

Restorasyon Destina Bild Hükümdar 

--dron ile detay
--İsmail aytaç röp

( ELAZIĞ ) - Pisa Kulesinden daha eğik "Eğri Minare"de plastik restorasyon bitti ELAZIĞ

- Pisa Kulesinden bile daha eğik olduğu yapılan ölçümlerle tescillenen Harput Ulu Camiinin eğik minaresinin uzun yıllar ayakta kalması için başlatılan plastik restorasyon çalışması tamamlandı. Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan ve bin 157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Cami’nin eğik minaresinin eğikliğinin 3,5 ile 7 derece arasında olduğu yapılan ölçümlerle belirlenerek Pisa Kulesi’nden bile eğik olduğu tescillenmişti. Eğri minarenin yıkılmadan geleceğe aktarılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı. Plastik restorasyonun tamamlandığı minarede, düşen orijinal tuğlalar sabitlenerek çatlaklar dolduruldu. Restorasyon sonrası minarenin çevresine sarılan bez tentenin bu yıl kalacağı öğrenildi. Öte yandan Ulu Camiinin genel restorasyon için ön hazırlık yapıldığı bildirildi.
Minarede plastik restorasyonun tamamlandığını aktaran Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç,“Ancak üzerinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tutulan bir bez tende var. Onun bu sene kalacağını ifade ettiler. Harput Ulu Cami Harput’la özleşmiş bir durumda. Gelen herkes Ulu Camiyi ve özellikle de bu minareyi görmek istiyorlar"dedi.
Yetkililerden Ulu Cami ile ilgili genel restorasyon ön hazırlığının yapıldığını öğrendiklerini dile getiren Prof.Dr. Aytaç, yapıyla ilgili çok büyük sıkıntılar olmadığını ancak yeniden günün şartlarına göre restore edilmesinde fayda olacağını kaydetti.
UNESCO ile Harput'u dünya öğrendi Harput’un UNESCO Dünya Kültür Mirası'nın geçici listesine girdiğini de anımsatan Aytaç, “Burada özelikle Elazığ Belediyesi Mücahit Yanılmaz ve STK’ların katkısı var. Bakanlığımızın takibi var. Bende Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak UNESCO'ya hazırlık dosyaları hazırladım. Böylece Harput'daki çalışmaları beraber yürütmeye çalışıyoruz. Bu bir süreç, bir resmiyette kazandı. Tarihi dokusunu yeniden canlandırmayı planladığımız Harput’un, bir adım daha ilerletmiş olacağız. Harput’u, olabilecek en kısa sürede UNESCO'nun koymuş olduğu kuralları yerine getirerek, daha dikkatli bir restorasyon yaparak turizme kazandırmak istiyoruz. Dünya çapında turlar UNESCO’nun asil ve yedeğinde olan yerlere düzenleniyor. Elazığ’ın kuzeyinde güneyinde Nemrut, Malatya’da ki Aslan Tepe yedek listededir. Harput da yedek listeye girince bir destinasyon oluştu. Bizde Elazığ olarak Harput’a gerekli önlemleri ve işlemleri yapacağız. Asil listeye girmek süreci, 3 ile 5 yıl arasıdır. Daha fazla uzatmadan asil listeye yerleştirmemiz gerekiyor. Şuanda bile bir marka haline geldi. Zaten Harput kültürel mirası ile somut olan olmayan kültür varlıklarıyla zaten bir markaydı. Onu biz ve Türkiye biliyordu. Ama artık dünyada öğrendi. Bunu olabildiğince tanıtıp, şehrimizin de ekonomisine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
(CK-HİV-
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