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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Pire için yorgan yakmak' atasözü Sakarya’da gerçek oldu

'Pire için yorgan yakmak' atasözü Sakarya’da gerçek oldu

Kümesi söndürme görüntüleri

( SAKARYA )- Bit saran kümesi yakmak isteyince olanlar oldu- Bite kızdı kümesi yaktı, alevler barakayı da sardı SAKARYA

Karya Yangına Müdahale Trol 


- Pire için yorgan yakmak atasözünü aratmayacak bir olay Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde gerçekleşti. Bit saran kümes için yakılan ateş barakayı da kül etti. Karapürçek ilçesi Meşepınarı Mahallesi'nde Mehmet Yıldız isimli vatandaş, bit saran tavuk kümesinde bitlerden kurtulamayınca sinirlenip kümesi yakmak istedi. Yakılan ateş kümesin bitişiğinde bulunan barakaya sıçradı. Alevler kısa sürede büyüyerek kümesin yanı sıra barakayı da sardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak kümesin yanında baraka da yangında küle döndü.
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