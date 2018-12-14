Pilotlar Yeşil Pasaport istiyor Haberi

-Detaylar



( İSTANBUL )- Türk Hava Yolları'nın önümüzdeki yıl bin pilota ihtiyacı var İSTANBUL



- Türkiye Havayolu Pilotları Derneği’nin (TALPA) 25 Aralık’ta yapılacak Genel Kurulu’nda yönetime aday olarak çıkan ve kırmızı liste ile yarışacak olan "Pilotun Sesi Grubu" pilotların mesleki sorunlarını ve seçilirlerse gerçekleştirmeye çalışacakları projeleri basınla paylaştı. Pilotun Sesi Grubu’nun TALPA Başkan Adayı Kaptan Pilot Kartal Mersinoğulları, pilotlar için yeşil pasaportun gerekliliğine değinerek, "Yeşil pasaportun hem devlete hem şirketlere hem de çalışanlara bir kolaylık olduğunu düşünüyoruz. Havayolu pilot lisansı (ATPL lisansının) alınışından itibaren 15 yıl fiili olarak uçuş hizmeti yapan bir arkadaşımızın hem şirkete hem devlete bir getirisi olmuştur. Bu süreçten sonra da arkadaşlarımıza Yeşil Pasaport verilerek bir kolaylık olmasını düşünüyoruz" dedi.

Pilotun Sesi Grubu’nun TALPA Başkan Adayı Kaptan Pilot Kartal Mersinoğulları gelişen teknoloji ve endüstri ile beraber sivil havacılığımızın hızlı bir şekilde büyüdüğünü, bunun da beraberinde birçok sorunu getirdiğini söyledi.



Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı’nın havacılık sektörünün büyümesine ekstra bir ivme kazandıracağını belirten Mersinoğulları, “Hızlı büyüyen bir sektördeyiz. Aldığımız bilgilere göre önümüzdeki 20 yıl içerisinde 750 bin pilota ihtiyaç olacak. Milli şirketimiz Türk Hava Yolları'nın 2019 yılında en az bin pilota ihtiyacı var. Bununla beraber yeni havalimanımızla birlikte sektör hızlı bir şekilde büyümektedir. Pilotların bu büyüyen sektörde seslerini duyurmaya ihtiyacı var. Pilotlar olarak temsiliyet sıkıntılarımız gitgide artmaktadır. Bizim, pilotların bir kanunumuz yok. Çalışma Bakanlığı'nda Hava iş kolu ile ilgili bir bölümümüz de yok. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bizim uçuş limitlerimizi düzenleyen bir kurumdur. Peki bizim çalışma koşullarımızla ilgili düzenleme nasıl olacak? Milli havayolu şirketimizin TİS'ten kaynaklanan belli hakları var ancak diğer özel havayolu şirketlerindeki arkadaşlarımızın sıkıntıları ne olacak? Biz bu sıkıntılara çözüm üretmek istiyoruz ve gerekli yerlere de bu çözümleri ulaştırmayı hedefliyoruz. Pilotların sorunları artık yasal bir zemine dayandırılması gerekiyor. Bizim için en önemli konuların başında İş Kanunu’nun hazırlanması, Pilotlar Odası'nın olması ve pilotların Yeşil Pasaport sahibi olabilmesidir. Bu projelerimizle ilgili hazırlıklarımız var” dedi.

Yeşil pasaport projesi Pilotun Sesi Grubu olarak en önemli projelerinden ‘Yeşil Pasaport Projesi‘ ile ilgili bilgi veren Mersinoğulları, “Herhangi bir pasaporta sahip pilot arkadaşım eğitim için bir yere gittiğinde vize alması gerekiyor. Bunun hem şirkete maliyeti hem de bu pasaportu alabilmek için geçen süredeki iş kaybı sektörde önemli bir sorun. Bizim yaptığım iş yurtdışı bağlantılıdır. Yeşil pasaportun hem devlete hem şirketlere hem de çalışanlara bir kolaylık olduğunu düşünüyoruz. Havayolu pilot lisansı (ATPL lisansının) alınışından itibaren 15 yıl fiili olarak uçuş hizmeti yapan bir arkadaşımızın hem şirkete hem devlete bir getirisi olmuştur. Bu süreçten sonra da arkadaşlarımıza Yeşil Pasaport verilerek bir kolaylık olmasını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı ile Türkiye olarak dünyada sivil havacılık alanında iddialı bir konuma geleceğimizi ifade eden Kartal Mersinoğulları, “Türk Hava Yolları'nda ortalama 4 bin 500 pilot bulunmaktadır. Türk sivil havacılığında 7- 8 bin pilot var. Dünyada iddialı olacağımız bir havalimanı açtık. İleride daha da fazla pilota ihtiyaç olacak. Var olan sıkıntıların çözümü için 'Pilotun Sesi' olarak ortaya çıkmamızın sebebi bu sorunların çözülmesidir. TALPA üyelerine mesajımız şudur: Her derneğe ‘Türkiye’ adı verilmez. Derneğimize sahip çıkalım, kıymetini bilelim, kurumlar üstü olduğunu bilelim” dedi.

25 Aralık tarihinde yapılacak Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) 11. Olağan Genel Kurulu’nda kırmızı liste ile Pilotun Sesi Grubu, mavi liste ile mevcut TALPA Başkanı Mehmet Ayhan Günal ve Hüseyin Murat Ersoy’un beyaz listesi yarışacak.

