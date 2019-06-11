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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Pilot eşinin morgda acı bekleyişi

Pilot eşinin morgda acı bekleyişi

İrina Arslan detay

Adli Tıp Cenaze Eğitim Uçağı Cemevi Acı Bekleyiş 

-İrina Asrlan'ın telefonuna bakması
-Morg detay
-İrina Arslan'ın morga girmesi
-Cenazenin tabuta konulurken yere çökmesi
-Cenazenin alınması
-Aracın ayrılması
-arşiv
-foto

( ANTALYA )- Ukraynalı kadın pilot eşinin cenazesine son kez baktı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli Yüzbaşı Levent Arslan'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı. Arslan'ın Ukrayna uyruklu eşi İrina Arslan,cenazenin tabuta konulmasını gözyaşları içinde izledi. Dün öğleden sonra Manavgat ilçesi Sorgun mevkisi yakınlarında sivil eğitim uçağının karpuz tarlarına düşmesi sonucu, pilot emekli Yüzbaşı Levent Arslan(54) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen hayatını kaybetmişti. Kazada, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün de yaralanmıştı. Levent Arslan'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi'nden otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.
Arslan'ın yakınları ve meslektaşları da morga geldi. Levent Arslan'ın Ukrayna uyruklu eşi Irina Arslan da morg kapısı önünde saatlerce oturdu. Telefonundan eşinin fotoğraflarına baktı. Arslan'ın yoğun isteği üzerine eşinin yüzünün görmesine izin verildi.
Otopsi işleminin ardından Arslan'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından morgtan alınıp Uncalı Kent Mezarlığı'na götürüldü. Levent Arslan'ın cenazesi, yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Ataberk Gökmen'in cenazesi de adli tıp morguna getirildi.
Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün'ün tedavisine ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi. (İA-
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