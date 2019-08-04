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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Piknikçiler çam ağaçlarını alanı yaktı Haberi

Piknikçiler çam ağaçlarını alanı yaktı Haberi

yangından görüntüler

Ağaçlı Yangına Müdahale Trol 

-itfaiyenin söndürmesi
-röp.
-mangalcıların yiyeceklerinin fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da ağaçlık alanda piknik yapan çocuklar tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın, Mudanya-Bursa yolu kenarındaki çam ağaçlarının bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda bir anda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ayrıca çevrede yapılan incelemelerde, piknikçilere ait yiyecekler ve mangal bulundu. Çevredekiler, ağaçlık alanda çocukların yangın esnasında kaçtığını iddia etti.
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