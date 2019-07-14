Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Piknik tüpü bomba gibi patladı

Piknik tüpü bomba gibi patladı

Patlamanın yaşandığı yerden görüntü

Seyyar Çaycı Polis Cüzdan Polis Ekipleri Seyyar Satıcılar 

-Caddedeki trafik görüntüsü
-Patlayan tüp ve çaydanlıktan görüntü
-Rıfat Yılmaz ile röp.
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Güngören’de seyyar çaycının piknik tüpü bomba gibi patladı İSTANBUL

- Güngören’de seyyar çay satmak için kurulan bir düzenekteki piknik tüpü bomba gibi patladı. Polisleri alarma geçiren olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, dün saat 15.00’te Güngören Tozkoparan Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş Terazidere Metro İstasyonu civarında bulunan seyyar satıcılara çay satmak piknik tüpüyle kurduğu düzenekle çay demliyordu. Piknik tüpü büyük bir gürültü ile patladı Çaycının seyyar satıcılardan birine çay götürmek için piknik tüpünün olduğu alandan ayrılmasının ardından piknik tüpü büyük bir gürültü ile patladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından bomba patladığı düşüncesi ile polise haber verildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri Dumlupınar Caddesi trafiğini Merter istikametinde tek şeride düşürdü. Tek şeride düşen trafik nedeniyle cadde üzerinde iki yönlü yoğunluk yaşandı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler piknik tüpünün patladığını belirledi. "Biz de bomba attılar sandık" Olayın gördü tanıklarından olan Rıfat Yılmaz da tüpün büyük bir gürültü ile patladığını söyledi.

Bomba patladığını sandıklarını ifade eden Yılmaz, “Burada seyyar satıcılar var, onlara çay yapıyordu. Buradan uzaklaştığında bomba gibi patladı. Biz de bomba attılar sandık tüp ikiye bölünmüş. Çaycı buradaydı, kendisine sordum var mı bir şeyin dedim. Yok dedi cüzdanı falan yanmış. Çaydanlığı, tepsiyi aldı gitti” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı