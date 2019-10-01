Piknik alanını kirli gördüler, torbalarla çöp topladılar

-Toplanan çöpler

-Esnaflardan Korkut ile röp

-Esnaflardan Sağlar ile röp

-Genel ve detay



( BİNGÖL )- Bingöl'ün Genç ilçesinde aralarında öğretmen, memur ve esnafların olduğu bir grup piknik alanını çöp içinde görünce kolları sıvayıp torbalarca çöp topladı BİNGÖL



- Bingöl'ün Genç ilçesinde aralarında öğretmen, memur ve esnafların olduğu bir grup piknik alanını çöp içinde görünce kolları sıvayıp torbalarca çöp topladı. İlçede Çamlık Piknik alanına pikniğe giden öğretmen, memur ve esnaflardan oluşan bir grup herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Hafta sonları yoğun olarak piknikçilerin geldiği alanın kirli bırakıldığını gören bir grup, "Genç için bir saat temizlik" diyerek çevre temizliği yaptı.İlçe belediyesinden temin edilen çöp poşetleriyle alanı temizleyen grup, ilçedeki herkesin çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermesini istedi. Belediye ekiplerinin de destek verdiği grup alandan 15 torba çöp topladı. Arkadaşlarıyla dinlenmeye geldikleri alanın kirli olduğunu görünce temizlik kararı aldıklarını belirten esnaflardan Anıl Korkut, “ Bu bölgeye oturmak için, piknik yapmak için geliyoruz. Geldiğimiz de buraların çok kirli olduğunu gördük. Arkadaşlarla birlikte fikir alış-verişinde bulunduk, toplandık. Gönüllü bir grup oluşturduk. Esnaf ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte el birliğiyle buraları temizledik” şeklinde konuştu.

Başlattıkları çevre temizliği kampanyasına ilçedeki herkesin dahil olmasını beklediklerini dile getiren esnaflardan Orhan Sağlar ise , “Çevre kirliliğinden dolayı arkadaşlar bir kampanya başlattı bizde katkı olsun diye geldik. Tüm ilçe halkından bu konuda destek bekliyoruz, Genç için bir saat diyoruz. Hafta sonları herkes bu kampanyaya bir saat destek verirse, çevreyi daha temiz tutmuş oluruz. Tüm arkadaşlarımızdan ricamız, piknik alanlarına geldikleri zaman temizlik konusunda biraz duyarlı olmaları" ifadelerini kullandı.

