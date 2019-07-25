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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Piknik alanında yüzlerce çam kül oldu

Piknik alanında yüzlerce çam kül oldu

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

İlk Müdahale Sigara İzmariti Çam Ağacı Piknik Alanı Hayvan 

-RÖPORTAJ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde piknik alanında çıkan yangında binlerce çam ağacı zarar gördü Edinilen bilgiye göre, Karaidemir Baraj Sahası piknik alanında çam ağaçlarının bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayıldı. Evrenbey Mahallesi sakinleri, traktörleriyle yangına ilk müdahale yaparken, çok sayıda gelen itfaiye ekibi de yangını söndürdü. Olayla ilgili konuşan Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurittin Çelik, 50 dönümü aşkın alanda çıkan yangında yaklaşık bini aşkın çam ağacının zarar gördüğünü belirtti.
Çelik, piknik alanına gelen vatandaşların, çevreye gelişigüzel cam şişe ve sigara izmariti atmaması konusunda uyardı. Evrenbey sakini Hasan Karabıyık ise, kendisine ait hayvan çiftliğine yaklaşan yangının güçlükle söndürüldüğünü ifade etti.

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