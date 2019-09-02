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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pikniğe gittikleri nehirde boğulan anne ve kızı toprağa verildi Haberi

Pikniğe gittikleri nehirde boğulan anne ve kızı toprağa verildi Haberi

Cami dış detay

Alabalık 

-Kalabalık detay
-Helallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazelerin nakil aracına konulması
-Arşiv görüntü

( KAHRAMANMARAŞ )- Anne ve kızına acı veda- Kahramanmaraş’ta dereye düşen kızını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden anne ve diğer kızı, ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta piknik için gittikleri mesire alanında dereye düşen kızını kurtarmak isterken ölen anne ve diğer kızı ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Onikişubat ilçesi Ayşepınar mesire alanında meydana gelen olayda, suya düşen 15 yaşındaki Elanur Niğdelioğlu, kurtarmak isteyen annesi ve ablası boğularak hayatını kaybetmişti. Hatice Niğdelioğlu (35) ile kızı Ayşe Nehir Niğdelioğlu'nun (16) ceazeleri bugün Ravza Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazı sırasında dün gece ölen annesinin başında ‘anne anne’ feryadı ile yürekleri dağlayan oğlu, anne ve ablasının tabutunun başında metanetini korudu.
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