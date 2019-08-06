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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Pikniğe giden İranlı ailenin çocuğu serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti Haberi

Pikniğe giden İranlı ailenin çocuğu serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti Haberi

itfaiye tarafından çekilen görüntü kızın çıkartılması

Boğulma Tehlikesi Küçük Kız Baraj Gölü Kız Çocuğu Kız Çocuklar 

-hastaneden detaylar
-fotoğraf

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da Karakaya Baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kız çocuğundan 11 yaşındaki Yasaman Amırıkahnoush boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Malatya’da yaşayan İran uyruklu aile Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya Baraj gölü kenarına pikniğe gitti. Atabey Feribot İskelesi mevkiinde piknik yapan göçmen ailenin çocukları ise iddiaya göre serinlemek için baraj gölüne girdi. Bu sırada suda boğulma tehlikesi geçiren kız çocuklarından 3’ü çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki Yasemin ise suda kayboldu. Bölgeye çağrılan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıç ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası küçük kızı sudan çıkardı. Kalbi duran Yasemin, olay yerinde bekleyen ambulansla hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Semt Polikliniğine kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen Yasaman Amırıkahnoush kurtarılamadı. Küçük kızın yakınları sinir krizleri geçirirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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