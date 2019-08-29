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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pikniğe giden ailenin davetsiz misafiri bozayı oldu - KARS Haberi

Pikniğe giden ailenin davetsiz misafiri bozayı oldu - KARS Haberi

- Piknik alanına gelen ayı - Ayıya yiyecek verilmesi - Ailenin fertlerinden Önder Ağbaba ile röportaj Pikniğe giden ailenin davetsiz misafiri bozayı oldu - Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve dünyada "göç eden ayılar" olarak literatüre giren bozayılardan biri, piknik yaparken davetsiz misafiri olduğu bir aile tarafından ekmek ile beslendi - Piknik yapan Önder Ağbaba: - "Ailece genellikle hafta sonları ve bazı günler pikniğe gidiyoruz. Gittiğimiz yerde devamlı gördüğümüz bir ayı vardı, her gittiğimizde ekmekle besliyoruz"KARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve dünyada "göç eden ayılar" olarak literatüre giren bozayılardan biri, piknik yapan bir aile tarafından ekmek ile beslendi.Sarıçam ormanları ve yaban hayatı ile dünyada tek göç eden bozayıların yaşadığı alan olan Sarıkamış ilçesinde, ayıların beslenmek için geldiği ilçenin çöplüğünde, fotoğraf çekmek ya da özçekim yapmak için yanlarına yaklaşan vatandaşlardan uzaklaşmaması dikkati çekiyor.Zaman zaman ilçedeki yerleşim yerlerine de inerek yiyecek arayan ayılardan biri bu kez ilçenin Keklik Deresi mevkisinde piknik yapan bir ailenin yakınına geldi.Davetsiz misafir boz ayıyla ekmek ve yiyecek veren aile, bu anları cep telefonuna kaydetti.
Ailenin fertlerinden Önder Ağbaba, AA muhabirine, piknik yaptıkları yere yaklaşan boz ayıya yiyecek verdiklerini söyledi.

Vatandaşlara ayılara çok yaklaşmaması uyarısında da bulunan Ağbaba, "Ailece genellikle hafta sonları ve bazı günler pikniğe gidiyoruz. Gittiğimiz yerde devamlı gördüğümüz bir ayı vardı, her gittiğimizde ekmekle besliyoruz, bize alıştı. Sarıkamış ciddi bir doğaya sahip ve burada çok fazla ayı nüfusu mevcut. Onlara çok fazla yaklaşmamak lazım, sonuçta bu bir ayı. Yabani hayatına çok fazla karışmamaya özen göstermeliyiz." diye konuştu.

Davetsiz Misafir Muhabir Ormanlı Çekim Cep Telefonu 

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