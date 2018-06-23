Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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( KASTAMONU -HD) - Kazada itfaiye ekipleri ormanlık alanda yaralı aradı KASTAMONU



- Kastamonu’da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından itfaiye ekipleri, ormanlık alan içerisinde başka bir yaralının bulunabileceği iddiası üzerine bir süre arama yaptı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu 5. kilometresinde Daday istikametinden Kastamonu istikametine gitmekte olan Özcan Kaya (18) idaresindeki 37 DY 609 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Mesut Küçük (39) yönetimindeki 37 BD 726 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı sürücü Kaya ve Küçük ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özcan Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pikabın sürücüsü Mesut Küçük’ün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Feci kazanın ardından itfaiye ekipleri, ormanlık alan içerisinde başka bir yaralının bulunabileceği iddiası üzerine bir süre arama gerçekleştirdi. Ağaçlık alanı didik didik arayan ekipler, başka yaralıya rastlamayınca aramayı sonlandırdı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

