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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pikap devrildi: 2 yaralı - HATAY

Pikap devrildi: 2 yaralı - HATAY

- Kaza yerinden detay - Devrilen pikaptan görüntüler - Jandarma ekiplerinin olay yerinde önlem alması Hatay 'da pikap devrildi: 2 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ali Türk idaresindeki 31 AUN 71 plakalı pikap, Altınözü - Antakya kara yolunun Enek mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada sürücü Türk ile pikaptaki bir kişi hafif yaralandı.

Trafik Kazası Direksiyon 

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