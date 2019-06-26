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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pikabın çarptığı kurt telef oldu İzle

Pikabın çarptığı kurt telef oldu İzle

kaza yerinden detay görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

Sağanak Yağış 


- Malatya’nın Darende ilçesinde bir pikabın çarptığı kurt telef oldu. Bir süredir sağanak yağışların etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçe merkezine indi. Sık sık ilçe merkezinde yiyecek arayan kurtlardan dolayı vatandaşlar tedirgin oldu. İlçeden geçen Malatya-Kayseri Karayolunda dün gece yiyecek bulmak için dolaşan bir kurt yük taşıyan pikabın çarpması sonucu telef oldu. Alınan bilgilere göre yiyecek aradığı tahmin edilen kurt karayolunda dolaştığı sırada buradan geçmekte olan 44 DG 936 plakalı pikabın çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yapılan incelemede kurdun öldüğü belirlendi. (BT-SD-
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