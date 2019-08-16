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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Pidecideki yangın vatandaşları sokağa döktü

Pidecideki yangın vatandaşları sokağa döktü

itfaiye ekiplerinin müdahalesi

Parmak Tahkikat Trol 

- fırının içerisinden detay
-fırının kontrol edilmesi
-bacaya su sıkılması
-mahalleli ve araçlardan görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bacası temizlenmeyen pidecide çıkan yangın mahallelinin yüreğini ağzına getirdi. Yangın, Altıparmak Mahallesi 1. Tahir Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S.'ye ait pideci dükkanının bacası bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sepetli araçla çatıya çıktı. Çatıdan bacaya su sıkan ekipler, zamanında müdahale ile olası bir facianın önüne geçti. Yangın, bacanın iyi temizlenmemesinden dolayı çıktığı öğrenildi. Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.
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