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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali' - SAKARYA

'Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali' - SAKARYA

"Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali" - SAKARYA - Festival alanından detaylar - Sapanca ilçesinde düzenlenen "Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali", yurt içi ve yurt dışından 140 firmanın katılımıyla devam ediyorSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali", yurt içi ve yurt dışından 140 firmanın katılımıyla devam ediyor.Kırkpınar mevkisinde Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilen festivalde, çalı ve ağaç grubu süs bitkileri üreticileri, bitki besleme ve ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatmacılar, saksı üreticileri, tasarım ve uygulama ofisleri yer alıyor.Festivalde, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra iç pazar tüketicileriyle dış pazar tüketici odakları bir araya geliyor.Firmaların standını gezerek ürün çeşitleri hakkında bilgi alan ziyaretçiler için çalıştay odaları, konferans salonları hazırlandı.Çocuklarıyla festivale gelen vatandaşlar, özellikle küçük saksı bitkilerine yoğun ilgi gösterdi.Yaklaşık 25 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen festival yarın sona erecek.

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