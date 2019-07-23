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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Peyzaj çalışması sırasında erkek cesedi buldu Haberi

Peyzaj çalışması sırasında erkek cesedi buldu Haberi

Cesetten görüntü

Polis Sefaköy Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekipleri görüntü
-Polis görüntü
-Çalışan belediye işçileri görüntü
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 karayolu sefaköy mevkiinde bulunan yeşillik alanda peyzaj çalışması yapan belediye işçileri yerde hareketsiz yatan bir erkek cesedi buldu. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinden sonra şahsın cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi. Olay E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan yeşillik alanda peyzaj çalışması yapan belediye işçileri, yerde hareketsiz yatan bir erkek şahıs gördü. İşçiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk yaptıkları inceleme de şahsın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de yaptıkları incelemede ölen kişinin 1960 doğumlu Latif Aytürk olduğunu belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şahsın cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırdı.
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