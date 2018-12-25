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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Peyzaj çalışmalarına zarar verenlerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Peyzaj çalışmalarına zarar verenlerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Taflan 

-Detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, orta refüjlerde yapılan yeşil alan düzenlemeleri kapsamında dikimi tamamlanmış olan yaklaşık 100 adet taflanın kimliği belirsiz kişilerce yerlerinden söküldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bozüyük Belediyesi tarafından Bozüyük Adliyesi ile belediye döner kavşağı arasında yer alan orta refüj düzenlemeleri kapsamında peyzaj çalışmaları Ekim ayı içerisinde tamamlanmıştı. Çiçeklerle donatılmış yemyeşil görünümü ile beğeni kazanan orta refüjlerden 100 adet taflan ve bir miktar gülün yerlerinden sökülerek alınmak sureti ile peyzaj çalışmalarına zarar verildiği tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda taflan ve güllerin yerlerinden sökülme görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kamera kayıtlarına yansıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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