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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatı - MERSİN Haberi

Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatı - MERSİN Haberi

- Dedektör köpeğin peynir bidonuna tepki vermesi - Ele geçirilen maddenin emniyette sergilenmesiPeynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatı - Mersin 'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada peynir bidonunda 1 kilogram 800 gram toz esrar bulundu, 8 kişi tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, polis ekiplerince bir yolcu otobüsündeki aramada peynir bidonlarına gizlenmiş 1 kilogram 800 gram toz esrar ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişindeki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki aramada, peynir bidonlarına gizlenmiş 1 kilogram 800 gram toz esrar ele geçirildi.Peynir bidonunun sahibi olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.Uyuşturucu ticaretiyle bağlantısı olduğu öne sürülenlere yönelik operasyonda da 7 kişi yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu Akalan Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri Kontrol Noktası 

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