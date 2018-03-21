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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Peynir bidonunda uyuşturucu ele geçirildi - SAKARYA

Peynir bidonunda uyuşturucu ele geçirildi - SAKARYA

- Zulalanmış eroinlerin bidonlardan çıkarılmasıPeynir bidonunda uyuşturucu ele geçirildi - Sakarya 'da, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bidonlardaki peynirlerin arasına gizlenmiş 8 kilo 260 gram eroin bulundu - Olayla ilgili bir kişi tutuklandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da, bir yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 8 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.Anadolu Otoyolu'nun Sapanca mevkisinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada, yolcu N.K'ye (47) ait peynir bidonlarına gizlenmiş 22 paket halinde 8 kilo 260 gram eroin bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 820 liraya da el konuldu.Ekiplerce gözaltına alınan alınan N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Karya Yolcu Otobüsü Eroin 

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