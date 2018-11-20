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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Peygamberler şehrinde mevlit kandili coşkusu

Peygamberler şehrinde mevlit kandili coşkusu

Şanlıurfa

Kandil 

-mevlit kandili
-Sakal-ı Şerif ziyaret görmek için kuyruğa giren vatandaşlar
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da mevlit kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Akşam ezanından itibaren kentteki camilere akın eden vatandaşlar kandil dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu. Camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce çeşitli camilerde programlar gerçekleştirildi.
Bu kapsamda merkez Karaköprü ilçesindeki Ademoğlu Camisiinde yatsı namazından sonra Sakal-i Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-i Şerif görmek için camide uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

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