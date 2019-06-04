Peygamberler şehrinde bayram namazına yoğun ilgi Haberi

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da bayram namazı için on binler vatandaş camilere akın etti. Cami içinde yer bulamayan binlerce vatandaş çullar üzerinde avlularda namaz kıldı. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da bayram namazı için on binlerce vatandaş camilere akın etti. Cami içinde yer bulamayan binlerce vatandaş çullar üzerinde avlularda namaz kılmak zorunda kaldı. En çok ilgiyi ise Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisi gördü. Balıklıgöl Platosundaki Rızvaniye, Hasan Paşa ve Yeni Mevlidi Halil Camileri de dolup taştı. Bu camilerde de yüzlerce vatandaş namazını avlularda kılmak zorunda kaldı.

