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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu

Mevlit programından detaylar

Kandil 

-okunan dualar
-yoğunluktan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.Akşam ezanından itibaren kentteki camilere akın eden vatandaşlar kandil dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu. Camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce çeşitli camilerde programlar gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Dergah Camisinde yatsı namazından sonra düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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