Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
'Peygamberimiz ve Gençlik' konferansı yapıldı - AYDIN

'Peygamberimiz ve Gençlik' konferansı yapıldı - AYDIN

"Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı yapıldı - AYDIN - Programdan detaylar - İlçe Müftüsünün konuşması - İl Müftüsünün konuşması"Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı yapıldıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Germencik ilçesinde Mevlid - i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı yapıldı. Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen konferansta, Mevlid - i Nebi Haftası dolayısıyla Hz. Muhammed'i anmak ve yad etmek için çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi.

Germencik İlçe Müftüsü Recep Çalışkan da katılımcılara teşekkür etti.Programa, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, daire amirleri, imamlar ve vatandaşlar katıldı.

Konferans 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı