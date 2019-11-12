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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
'Peygamberimiz ve Aile' konferansı - HATAY

'Peygamberimiz ve Aile' konferansı - HATAY

"Peygamberimiz ve Aile" konferansı - HATAY - "Peygamberimiz ve Aile" konferansı - Konferansın düzenlendiği salondan görünüm - Kur'an - Kerim tilaveti - Hassa İlçe Müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu'nun açılış konuşması - Kur'an Kursunda eğitim gören öğrencilerin gösterisi - İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci'nin konuşmaları - Konferansa katılan vatandaşlardan detay Hatay 'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansıHATAY (AA) - Hassa İlçe Müftülüğünce Mevlid - i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.
İlçe Müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu, Hassa Belediyesi Düğün Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığın her yıl Mevlid - i Nebi Haftası nedeniyle tüm yurtta gerçekleştirilmek üzere bir tema belirlediğini söyledi.

Bu yıl ki temanın "Peygamber ve Aile" olduğunu ifade eden Ocakhanoğlu, tüm katılımcıların konferanstan bilgili bir şekilde ayrılmaları yönünde temennide bulundu.İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci nin konuşmacı olarak katıldığı konferansta İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Levent Özdoğan, İlçe Emniyet Amiri vekili Murat Mert Hallumoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, diğer kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferans Öğrenciler 

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