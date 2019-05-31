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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Peygamber sevgisi camilere sığmadı - AĞRI İzle

Peygamber sevgisi camilere sığmadı - AĞRI İzle

- Vatandaşların dua etmesi - Vatandaşların Sakal - ı Şerif ziyareti - Uzun kuyrukların oluşması - Vatandaşların fotoğraf ve video çekmesiPeygamber sevgisi camilere sığmadı - Ağrı 'da ziyarete açılan Sakal - ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, Merkez Cami'de uzun kuyruklar oluşturduAĞRI (AA) - Ağrı İl Müftülüğü organizasyonuyla ramazan ayı dolayısıyla ile getirilen Sakal - ı Şerif, Merkez Cami'de ziyarete açıldı.Cami içinde ve dışında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Sakal - ı Şerif'i görmenin mutluluğuyla dua edip duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla Sakal - ı Şerif'i görüntüledi.Vatandaşlardan Ramazan Yıldız, Sakal - ı Şerif'i ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İslam aleminin birlik ve bütünlüğü için dua ettiklerini dile getiren Yıldız, "Allah bizimle beraber herkesin ziyaretini, namazımızı ve orucumuzu kabul etsin. Cenabı Allah bütün İslam alemini affetsin. Sakal - ı Şerif'i ziyaret ettik. Allah kabul etsin. Camide çok yoğunluk vardı. Biz de sıraya girdik, o şekilde ziyaretimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.
Teravih namazı sonrası Sakal - ı Şerif'i görmek için sıraya giren Mehmet Karaca da Sakal - ı Şerif'i görmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Karaca, "Geldik dua ettik. Oruç tutuyoruz. Allah herkese Sakal - ı Şerif'i görmeyi nasip etsin. Çok mutlu olduk. Bundan daha büyük mutluluk yok. Allah bizimkisi de dahil herkesin duasını kabul etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayı İslam Allah 

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