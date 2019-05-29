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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Peygamber ocağında iftar - DİYARBAKIR

Peygamber ocağında iftar - DİYARBAKIR

- Diyarbakır Lice ilçesinde bulunan üs bölgesinde iftar öncesi ve iftar yapan askerlerden detaylar - Askerin ezan okuması - Drone detaylarıPeygamber ocağında iftar - Diyarbakır 'da üs bölgelerinde görev yapan ve vatan nöbetini oruçlu yerine getiren Mehmetçik, arkadaşlarının okuduğu ezanla, yemekhanede hazırlanan sofrada iftar yapıyorDİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - Diyarbakır 'da vatandaşın huzur ve güvenliği için tesis edilen üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, ramazanda hem ibadetini yerine getiriyor hem de vatan nöbetini tutuyor. Diyarbakır 'ın Lice ilçesi kırsalında oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, kullandıkları son teknoloji silahlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.PKK'ya yönelik kararlılıkla yürütülen mücadelede önemli görev üstlenen Mehmetçik, hava destekli operasyonlarla terör örgütüne darbe vuruyor.Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren askerler, Bingöl - Diyarbakır kara yolunda emniyetini sağlamak için oluşturulan Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesi'nde yaptıkları keşif ve gözetleme faaliyetiyle, vatandaşın güven içinde seyahat etmesini de sağlıyor. - Sırayla iftarRamazan dolayısıyla üs bölgesinin mutfağında, askerlere iftar sofrası kurulması için hummalı hazırlık yapılıyor.Vatan nöbetini oruçlu yerine getiren Mehmetçik, arkadaşlarının okuduğu ezanla, üs bölgesindeki yemekhanede hazırlanan sofrada oruçlarını açıyor.Askerler, görevlerini aksatmamak için sırayla iftar yapıyor. Silah arkadaşları iftar yaparken, diğerleri nöbete devam ediyor.

Teknoloji İftar Sofrası Gesi Terör Örgütü Teröristler 

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