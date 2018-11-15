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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Petshop'ta yangın: farklı türdeki onlarca kuş telef oldu

Petshop'ta yangın: farklı türdeki onlarca kuş telef oldu

Cep telefonuna yansıyan alevli görüntü

Pet Shop Hayvan Elektrik Kontağı 

-Detaylar
-İtfaiye aracından görüntü
-Dükkan içinden görüntü
-Kurtarılan kuşlardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin incelemesi
-Kafes içinde telef olan kuşlardan detaylar
-Detaylar

( KARABÜK - ÖZEL) KARABÜK

- Karabük’te pet shop mağazasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında farklı türde bulunan çok sayıda kuş telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesinde Mehmet Kılıç’a ait pet shop mağazasında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dükkanda farklı türde bulunan çok sayıda kuş alevlerden ve dumandan etkilenerek telef oldu. Alevlerin bir anda sardığı yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Dükkandaki bazı hayvanlarda çevredeki vatandaşların yardımı ile yangından kurtarıldı. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı. (YE-
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