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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Petrol istasyonundaki çıkan yangın söndürüldü

Petrol istasyonundaki çıkan yangın söndürüldü

soğutma çalışması

Karya Gaz Sızıntısı Barla Petrol Akaryakıt İstasyonu 

-itfaiye ekipleri
-petrolden görüntüler
-ekiplerin incelemesi
-genel ve detaylar
-yanan akaryakıt istasyonundan detaylar
-Yangının söndürülme görüntüleri

( ŞANLIURFA -EK) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Bozova ilçe girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydan geldi. İddiaya göre tadilatta olan istasyonda gaz borularının üzerine duvarın çökmesi sonucu gaz sızıntısı yaşandı. Etrafa yayılan gazın da alev alması sonucu patlama oldu. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülemeyen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi.
İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İstasyonda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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