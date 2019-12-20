Petrol istasyonunda araç yangını paniğe neden oldu

-tır yangını söndürülürken detay



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da dün gece bir petrol istasyonunun yakıt tankları yakınında bulunan tırın yanmaya başlaması paniğe neden oldu. Yangın, Afyonkarahisar Organize Sanayi Gölgesinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, petrol istasyonunda park halinde bulunan 31 R 5426 plakalı bir tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edildi. Polis, yangının yakıt tanklarına sıçramaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken petrol istasyonunda büyük panik yaşandı.



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