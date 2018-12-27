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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Pet şişeyle rafting, bidonla kayak İzle

Pet şişeyle rafting, bidonla kayak İzle

Çocukların bidonlarla kayması

Abba 

-Çocukların yaptığı pist
-Çocuklarla röportajlar
-Genel ve detay
-Pet şişelerle rafting arşiv görüntü

( ŞIRNAK )- Beytüşşebaplı çocuklar eğlenebilmek için hayallerinin sınırlarını zorluyor- Yazın pet şişe ve terlikleriyle rafting yapan çocuklar, kışın ise bidonlarla karda kayıyor ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaz aylarında azgın Habur Çayı’nda pet şişeleri torbalara doldurarak rafting yapan çocuklar, kış aylarında ise bidonlarla karda kayıyor. Çocukların yaz-kış bitmeyen eğlencesi, görenleri kıskandırıyor. Şırnak merkeze yaklaşık 2,5 saat mesafede, Türkiye’nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve zorlu coğrafyasıyla baş döndüren Beytüşşebap’ta çocuklar, eğlenebilmek için hayallerinin sınırlarını zorluyor. İlçede, yaz aylarının gelmesiyle Feraşin Yaylası ve Kato Dağı’nda eriyen karların coşturduğu azgın Habur Çayı’nda, torbalara doldurdukları pet şişeler ve terliklerini kullanarak rafting yapan çocuklar, eğlencelerini kışında kendi metotlarıyla sürdürüyor. İlçe merkezine birkaç gün önce yağmaya başlayan karı fırsata çeviren çocuklar, şimdi de bidonlarla karda kayıyor. Kayarak oluşturdukları pistte akrobasi hareketleri yapmayı da ihmal etmeyen çocukların eğlencesi, görenleri kıskandırıyor. Çocuklardan Abdulcabbar Dereli, karın yağması için dua ettiğini belirterek, “Arkadaşlarımızla beraber okul çıkışı buraya gelip eğleniyoruz. Çok güzel 3-4 saat geçiriyoruz” dedi.
Mevlüt Dereli ise, “Arkadaşlarımla beraber burada gün boyu eğleniyorum. Okul bittikten sonra buraya koşuyoruz. Bidonlarla kayıyoruz” diye konuştu.
(SRD-MP-Y)
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