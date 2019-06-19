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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pet şişe getirenlere bez torba - TOKAT

Pet şişe getirenlere bez torba - TOKAT



: - Pet şişe getiren vatandaşlardan detay görüntüler - Vatandaşlara bez torba verilmesi - Kaymakam Ahmet Sühey Üçer'in açıklamasıPet şişe getirenlere bez torbaTOKAT (AA) - Tokat 'ın Turhal ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından vatandaşlara bez torba dağıtıldı.Turhal Kaymakamlığı ve Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında Merkez Camisi önünde kurulan stantta 10 pet şişe getirene bir bez torba verildi.
Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Karakoyun, burada vatandaşlara bez torba dağıttı.
Turhal Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından dikilerek tahta baskı motiflerle süslenen bez torbalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Bez torba dağıtımı, ilçenin çeşitli noktalarında 21 Haziran'a kadar devam edecek.Kaymakam Üçer, yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Projesi kapsamında Belediye ile ortaklaşa bez torba dağıtmaya başladıklarını belirterek, "Bu çantaları geçtiğimiz kış döneminde Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlerimize kumaş almak suretiyle diktirdik. Yaklaşık 3 bin bez çanta dikildi." dedi.
Bez çantaları 10 pet şişe getirene ücretsiz verdiklerine işaret eden Üçer, "Böylece 30 bin şişeyi tabiata atılmaktan kurtarmış oluyoruz. Bir yerde de ekonomiye kazandırmış oluyoruz." diye konuştu.

Siyer Kaymakamlık 

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