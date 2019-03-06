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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pet şişe getirene bez torba hediye Haberi

Pet şişe getirene bez torba hediye Haberi

Torba dağıtımdan detaylar

Polis Kaymakamlık Geri Dönüşüm 

-Vatandaşlardan detaylar
-İmranlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Mesut Ünal röportaj

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaymakamlık tarafından 5 pet şişe getirene 1 bez torba hediye kampanyası düzenlendi.
Kısa zamanda bin 500 bez torbanın tükendiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alışverişte poşetlerin paralı olmasından sonra Sivas'ın İmranlı ilçesinde başlatılan '5 şişe getir bez torbanı götür' projesi kapsamında bez çanta almak isteyenler ellerindeki plastik şişelerle ilçe meydanında düzenlenen etkinliğe katıldı.
Meydanda oluşturulan alana plastik şişe getiren vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Etkinlikte 5 plastik şişe getirene bez çanta hediye edildi. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve Emniyet İlçe Müdürlüğü de projeye destek verdi. Pet şişeleri eline alan polisler ve çocuklar kuyruğa girerek bez torbalarını aldı. Etkinlik hakkında bilgi veren İmranlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Mesut Ünal," Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinliklerinden bir tanesi de Sıfır Atık Projesi, Kaymakamımız Hasan Meşeli öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikle 5 pet şişe getiren vatandaşlarımıza 1 bez torba veriyoruz. Bu husustaki vatandaşlarımızın duyarlılığı bizi çok mutlu etti." dedi.
Etkinlikte vatandaşlara bin 500 bez torba dağıtıldı. Toplanan pet şişeler de geri dönüşüme kazandırıldı.
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