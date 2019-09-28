Peşmergenin elindeki gencin ailesinin bekleyişi sürüyor Haberi

-Annenin feryadı

-Habur Sınır Kapısı

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan Cesur Alayanak’ın babası Mehmet Halil Alayanak oğlunun Kuzey Irak’ta peşmergeye bağlı güçlerce götürüldüğünü sonra kendisinden bir daha haber alınamadığını iddia etti. Alayanak’ın ailesinin Habur Sınır Kapısı önündeki tedirgin bekleyişi sürüyor.Peşmerge görevlilerince 10 Temmuz 2019’da Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a geçiş yaparken gözaltına alınana Cesur Alayanak’tan haber alamayan gözü yaşlı aile, yetkililerden yardım bekliyor. Irak’ta yaşanan olayda görgü tanıkları ve taksi şoförlerinin aileye haber vermesi üzerine baba Mehmet Halil Alayanak Irak’ta oğlunun izini sürmeye başladı.

Irak’ta avukatlar ve Peşmerge yetkilileriyle görüşen baba Alayanak çocuğunun gözaltında olduğunu kısa bir süre sonra serbest bırakılacağının kendisine söylenmesi üzerine Silopi’ye geri döndü. Ancak geçen 2,5 ay süresince evladının yaşayıp yaşamadığı hakkında hiçbir bir bilgiye ulaşamayan acılı baba Mehmet Halil Alayanak çaresizce bekleyişini sürdürüyor. Habur Sınır Kapısı önünde çaresizce bekleyen anne Cemile Alayanak gözyaşlarına hakim olamazsen, açıklamalarda bulunan baba Mehmet Halil Alayanak, "Benim oğlum 7’inci ayın 10’nunda akşam üzeri Türkiye’den Irak’a giriş yapmıştır. Gümrüğün hemen karşısında dükkanların önünde oğlumu bir arabaya bindirmişler bir taksiye götürmüşler. O gün bugündür o çocuk bize gösterilmedi. Ama oradan hep bize cevap geliyor diyor ‘buradadır, rahat olun ifadesini alıp bırakılacağız’. Bugüne kadar iki buçuk aydan fazladır bir ses çıkmadı. Şimdi soruyoruz detaylı bir şey elimize koymuyorlar. Sanki orada yokmuş gibi görülüyor. Onu biz oradaki yönetimine, yetkililerden ricamız isteğimiz bu çocuğun suçu ne ise, ne yapmışsa orası bir hükümettir, bu da bir çocuktur. Henüz daha 17 yaşındadır. Onun çocukluğunu göz önünde bulundursunlar. Suçu ne ise cezasını çeksin bize göstersinler sağ olursa ölü olursa. Biz şimdi kuşkulanıyoruz bu çocuğun yaşayıp yaşamadığına. Eğer bu çocuk yaşasaydı mutlaka bize göstermiş olacaklardı. Suçu ne olursa olsun. Kafamız son derece karışık. İçimizde huzur yok. Her gün ağlıyoruz. İçimiz kan ağlıyor” dedi.



