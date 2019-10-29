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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Pes dedirten görüntü...Herkesin gözü önünde çikolatayı böyle çaldı

Pes dedirten görüntü...Herkesin gözü önünde çikolatayı böyle çaldı

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-hırsızlık anı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen çikolata hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, olay Yenice Mahallesi Elektrik Sokak'ta bulunan bir büfede meydana geldi. Kameraya yansıyan görüntülerde iş yeri önünde geçen 4 kadından biri, kapı önünde durup elini uzatarak herkesinin gözü önünde çikolata çaldı. İş yeri çalışanı bir anda neye uğradığını şaşırdı. Saniyeler içerisinde olan olayda iş yeri çalışanı hamle yapsa da başarılı olamadı. Çikolatayı alan ve rahat tavırlarla herkesi şok eden kadınlar daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı.
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