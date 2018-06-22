Pervari'nin dağlarında silah sesinin yerini türküler aldı - SİİRT İzle
- Danila Geçidi bölgesinden detaylar - Koyun sağma ve kırkmalardan detaylar - Çobanların türkü ve halayları - Ramazan Gökalp ile röportaj - Bayram Kandemir ile röportaj - Yunus Uğur ile röportajPervari'nin dağlarında silah sesinin yerini türküler aldı - Siirt 'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından dağlarda artık silah sesi yerine yanık sesli çobanların türküleri yankılanıyor - Vatandaşlardan Ramazan Gökalp:"Köyümüzde hayvan besliyoruz, buğday ekiyoruz. Kendi ihtiyaçlarımıza göre peynir yapıyoruz, fazla olanı da satıyoruz. Terör bitti, bölgemize huzur geldi. Allah devletimizi var etsin" - Vatandaşlardan Yunus Uğur:"Artık eskisi gibi yol kesmeler, saldırılar yok. İstediğimiz şeyi yapıyoruz, hiçbir sıkıntımız yok"SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt 'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından dağlarda artık silah sesi yerine yanık sesli çobanların türküleri duyuluyor.Teröristlerin kol gezdiği 1565 rakımlı Danila Geçidi bölgesi, operasyonların ardından huzura kavuştu, besiciler dağlara ve yaylalara çıktı. Bölgeyi gönül rahatlığıyla kullanan besiciler, temiz havası ve doğal güzellikleriyle görsel bir şölen sunan bölgede, süt sağıp koyunlarını kırkıyor.Çobanlar türküler seslendirirken besiciler, Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde kol kola halay çekiyor, huzurun tadını çıkarıyor.Gökçekuru köyünün Gölköy mezrasında yaşayan Ramazan Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzur ve güven içerisinde besicilik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
"Köyümüzde hayvan besliyoruz, buğday ekiyoruz. Kendi ihtiyaçlarımıza göre peynir yapıyoruz, fazla olanı da satıyoruz. Terör bitti bölgemize huzur geldi. Allah devletimizi var etsin." diyen Gökalp, bölge halkı olarak devletin yanında yer aldıklarını anlattı.Gökçekuru köyünün Kubik mezrasında yaşayan Bayram Kandemir de sıkıntılı günleri geride bıraktıklarını dile getirdi.Terör saldırıları nedeniyle çok sayıda vatandaşın İstanbul ve diğer büyükşehirlere göç ettiğini aktaran Kandemir, bölgenin huzura kavuşmasıyla köye dönüşlerin arttığını ifade etti. Kandemir, "Eskiden vatandaşlar sadece yaylalarda değil köyde bile duramıyordu. Herkes büyük şehirlere kaçıyordu ama şu an huzurumuz var. Dönüşler devam ediyor. Hayvan sahipleri olarak artık daha rahat hayvancılık yapma imkanımız var." dedi. - Uğur: "Geceden sabaha kadar halay çekiyoruz"Yunus Uğur da bölgede birkaç yıldır çobanlık yaptığını, havaların ısınmasıyla yaz mevsimini geçirmek üzere bölgeye geldiklerini belirtti. Her yerde huzurun hakim olduğunu anlatan Uğur, şunları kaydetti:"Artık eskisi gibi yol kesmeler, saldırılar yok. İstediğimiz şeyi yapıyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Bazen toplanıp şarkılar söylüyoruz. Geceden sabaha kadar halay çekiyoruz."Türk, Kürt, Arap ve bu ülkede yaşayan herkesin kardeş olduğunu anlatan Uğur, "Kardeşçe yaşamamız lazım. Herkes huzur için elinden geleni yapmalıdır. Herkes gözünü açmalıdır ve kimse kimsenin lafıyla hareket etmemelidir." diye konuştu. Abdurrahman Uğur da huzurla geldikleri bölgede süt sağıp koyunlarını kırktıklarını ve geçimlerini sağladıklarını söyledi.